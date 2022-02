GF Vip | in puntata è sempre impeccabile | com’è Manila Nazzaro senza trucco

(Di lunedì 21 febbraio 2022) GF Vip,curata e preparata in: mala concorrente? Nell’ultimaandata in onda del GF Vip trae Kabir Bedi c’è stato un confronto. Il tutto è partito da una nomination, anche se, questa, ha le radici in alcuni episodi accaduti in precedenza.L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

key__hey : RT @moonblck3: jessica è secondaaa votatela - moonblck3 : jessica è secondaaa votatela - peppecono75 : #JERU votate, deve tornare in testa.. - gianlu_79 : RT @bubinoblog: IL CANTANTE MASCHERATO: VIDEO ESIBIZIONI, DUETTI E VIP SVELATI DELLA SECONDA PUNTATA - bubinoblog : IL CANTANTE MASCHERATO: VIDEO ESIBIZIONI, DUETTI E VIP SVELATI DELLA SECONDA PUNTATA -

Ultime Notizie dalla rete : Vip puntata

Dayane Mello durante l'ultimadel Grande Fratelloha fatto coming out rivelando di aver amato una donna in passato e di aver avuto rapporti intimi sia con donne che con uomini. Il suo orientamento sessuale è però ......voler tutti gli occhi del pubblico su se (così da conquistarsi anche un altro blocco nella... Gf, il web contro il bacio saffico tra Delia e Soleil Piovono critiche e a tuonare sono anche i ...GF Vip, Manila Nazzaro è sempre curata e preparata in puntata: ma com’è la concorrente senza trucco? Nell’ultima puntata andata in onda del GF Vip tra Manila Nazzaro e Kabir Bedi c’è stato un ...Ospite della puntata finale del Grande Fratello Vip non Barbara d’Urso (a quanto pare) ma Paolo Bonolis, conduttore e marito di Sonia Bruganelli, opinionista del reality show. Personalmente credo che ...