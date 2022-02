Figliuolo parte con le quarte dosi: via dal 1° marzo. La circolare del ministero: chi deve farla e quando (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le somministrazioni delle quarte dosi potranno partire già dal prossimo 1 marzo, secondo il commissario straordinario all’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, al suo ultimo mese in carica, in vista della fine dello stato di emergenza. In questa fase, ha spiegato il generale, il ministero ha diffuso la circolare basata sulle indicazioni dell’Aifa, ma sono ancora da definire i dettagli sulla definizione precisa della platea che riceverà la quarta dose. Quel che è certo, spiega Figliuolo, è che le somministrazioni saranno: «abbastanza estensive». La circolare sul booster firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza riserva la quarta dose in via prioritaria: «ai soggetti con ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le somministrazioni dellepotranno partire già dal prossimo 1, secondo il commissario straordinario all’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo, al suo ultimo mese in carica, in vista della fine dello stato di emergenza. In questa fase, ha spiegato il generale, ilha diffuso labasata sulle indicazioni dell’Aifa, ma sono ancora da definire i dettagli sulla definizione precisa della platea che riceverà la quarta dose. Quel che è certo, spiega, è che le somministrazioni saranno: «abbastanza estensive». Lasul booster firmata dal direttore generale della Prevenzione deldella Salute Gianni Rezza riserva la quarta dose in via prioritaria: «ai soggetti con ...

