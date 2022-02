CSKA Mosca, UFFICIALE: un trequartista arriva in prestito dal River Plate (Di lunedì 21 febbraio 2022) Jorge Carrascal è pronto a cominciare la sua avventura in Russia. Il trequartista colombiano classe 1998, infatti, si trasferisce al... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Jorge Carrascal è pronto a cominciare la sua avventura in Russia. Ilcolombiano classe 1998, infatti, si trasferisce al...

Advertising

sportli26181512 : CSKA Mosca, UFFICIALE: un trequartista arriva in prestito dal River Plate: Jorge Carrascal è pronto a cominciare la… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: CSKA Mosca, colpo Carrascal. Il colombiano arriva in prestito con opzione - ParliamoDiNews : CSKA Mosca, la strategia russa per un centrocampista dell`Everton | Mercato | - SportandoIT : I Cavs tagliano Kevin Pangos, prossima fermata il CSKA Mosca - acludwig790 : Porca madonna su Sky sembra salernitana CSKA Mosca -