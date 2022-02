Covid oggi Puglia, 1.730 contagi e 8 morti: bollettino 21 febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.730 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 19.508 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 438; Bat: 150; Brindisi: 123; Foggia: 318; Lecce: 554; Taranto: 126; Residenti fuori regione: 16; Provincia in definizione: 5. Sono 86.590 le persone attualmente positive, 733 quelle ricoverate in area non critica e 56 in terapia intensiva. Dati complessivi: 710.276 casi totali, 8.540.260 tamponi eseguiti, 616.119 persone guarite e 7.567 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.730 i nuovida coronavirus21in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 8. I nuovi casi, individuati attraverso 19.508 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 438; Bat: 150; Brindisi: 123; Fa: 318; Lecce: 554; Taranto: 126; Residenti fuori regione: 16; Provincia in definizione: 5. Sono 86.590 le persone attualmente positive, 733 quelle ricoverate in area non critica e 56 in terapia intensiva. Dati complessivi: 710.276 casi totali, 8.540.260 tamponi eseguiti, 616.119 persone guarite e 7.567 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - Mov5Stelle : Oggi ricorrono due anni dalla prima prima diagnosi di Covid su un cittadino italiano e celebriamo per il secondo an… - casimax4 : RT @freiheitliberta: @GuidoDeMartini Anche la stampa inglese parla della tirannia italiana del Green pass - che vergogna per questo paese.… - DrManq : Tra i danni incalcolabili che il COVID ha fatto al mondo dello spettacolo e della musica dal vivo si tende a sottov… -