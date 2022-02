Covid, 2.466 nuovi positivi in Sicilia nelle utime 24 ore: 18 morti (Di lunedì 21 febbraio 2022) nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.466 nuovi casi di Covid19 a fronte di 17.804 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 13,8% ieri era al 15,1%. L’isola è al secondo posto in Italia per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 246.666 con un decremento di 856 casi. I guariti sono 3.390 mentre le vittime sono 18 e portano il totale dei decessi a 9.281. In ospedale sono 1.256 i ricoverati, con 23 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 94, con sei caso in meno rispetto a ieri. A livello provinciale Palermo fa registrare nelle ultime 24 ore 74 nuovi casi, segue Catania con 479, Messina 355, Siracusa 243, Trapani 212, Ragusa 167, Caltanissetta 89, Agrigento 170, Enna 96. L'articolo Filodiretto Monreale. Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 21 febbraio 2022)ultime 24 ore sono stati registrati 2.466casi di19 a fronte di 17.804 tamponi processati. Il tasso dità scende al 13,8% ieri era al 15,1%. L’isola è al secondo posto in Italia per numero di contagi. Gli attualisono 246.666 con un decremento di 856 casi. I guariti sono 3.390 mentre le vittime sono 18 e portano il totale dei decessi a 9.281. In ospedale sono 1.256 i ricoverati, con 23 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 94, con sei caso in meno rispetto a ieri. A livello provinciale Palermo fa registrareultime 24 ore 74casi, segue Catania con 479, Messina 355, Siracusa 243, Trapani 212, Ragusa 167, Caltanissetta 89, Agrigento 170, Enna 96. L'articolo Filodiretto Monreale.

