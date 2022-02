"Continua la 'pesca' in casa Salvini". Sondaggio Mentana, cifre pesanti per la Lega: fin dove si spinge la Meloni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Come in ogni lunedì che si rispetti, non può mancare il Sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Attualmente la situazione politica è piuttosto cristallizzata e ciò si riflette anche sulle intenzioni di voto, che non fanno registrare grossi scossoni ma giusto qualche piccolo cambiamento. Anche questa settimana Fratelli d'Italia si è confermato il primo partito italiano: può gioire Giorgia Meloni, che sta assorbendo tutti i voti persi da Matteo Salvini da quando ha scelto di entrare nel governo presieduto da Mario Draghi. Fdi è rilevato al 21,4%, la stessa cifra di sette giorni fa. Piccola flessione invece per il Pd di Enrico Letta, che si ritrova a dover inseguire il partito della Meloni: i dem sono dati al 20,7% (-0,4). Continua a scendere la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Come in ogni lunedì che si rispetti, non può mancare ilrealizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico. Attualmente la situazione politica è piuttosto cristallizzata e ciò si riflette anche sulle intenzioni di voto, che non fanno registrare grossi scossoni ma giusto qualche piccolo cambiamento. Anche questa settimana Fratelli d'Italia si è confermato il primo partito italiano: può gioire Giorgia, che sta assorbendo tutti i voti persi da Matteoda quando ha scelto di entrare nel governo presieduto da Mario Draghi. Fdi è rilevato al 21,4%, la stessa cifra di sette giorni fa. Piccola flessione invece per il Pd di Enrico Letta, che si ritrova ar inseguire il partito della: i dem sono dati al 20,7% (-0,4).a scendere la ...

