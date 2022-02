Bologna-Spezia, le formazioni ufficiali: emiliani col tridente (Di lunedì 21 febbraio 2022) Distanziate di soli due punti, Bologna e Spezia si affrontano nel posticipo della giornata 26 di Serie A per cercare di staccare ulteriormente le zone basse della classifica (di seguito le formazioni ufficiali). A partire dallo scorso dicembre, i felsinei sono la squadra che ha perso più partite in Serie A, 7 su 10. Inoltre non hanno segnato nelle ultime due gare di campionato e non hanno mai registrato tre match di fila senza gol all’attivo nel torneo con Sinisa Mihajlovic alla guida. I rossoblù hanno anche subito tanti gol in questo campionato, ben 40. Nella loro storia in Serie A solo due volte hanno incassato più reti dopo 24 gare stagionali: 43 nel 1955/56 e 42 nel 1949/50. Lo Spezia ha vinto solo una delle nove sfide di campionato, tra Serie A e B, negli anni 2000 contro il ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Distanziate di soli due punti,si affrontano nel posticipo della giornata 26 di Serie A per cercare di staccare ulteriormente le zone basse della classifica (di seguito le). A partire dallo scorso dicembre, i felsinei sono la squadra che ha perso più partite in Serie A, 7 su 10. Inoltre non hanno segnato nelle ultime due gare di campionato e non hanno mai registrato tre match di fila senza gol all’attivo nel torneo con Sinisa Mihajlovic alla guida. I rossoblù hanno anche subito tanti gol in questo campionato, ben 40. Nella loro storia in Serie A solo due volte hanno incassato più reti dopo 24 gare stagionali: 43 nel 1955/56 e 42 nel 1949/50. Loha vinto solo una delle nove sfide di campionato, tra Serie A e B, negli anni 2000 contro il ...

Advertising

GiovaAlbanese : Aria di sfiducia a #Bologna nei confronti di Sinisa #Mihajlovic: in caso di risultato negativo con lo #Spezia arriv… - Fantacalciok : Bologna - Spezia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - KhanhTrieu20 : ????Lega Serie A 2021-2022???? ? ? ? Bologna VS Spezia ? ? ? Free Live Streaming: - cn1926it : #BolognaSpezia, le #formazioniufficiali: le scelte di #Mihajlovic e #ThiagoMotta @BolognaFC1909en @acspezia… - 1000Cuori : ?? L'altro spogliatoio: l'evoluzione tattica dello Spezia di Thiago Motta ?? -