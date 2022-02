Avvistamento incredibile | Dietro le polveri cosmiche si intravede qualcosa

(Di lunedì 21 febbraio 2022) L’astronomia ha osservato per la prima volta il buco nero supermassiccio nascostoun anello di. Il corpo stellare super denso si trova al centro della galassia Messier 77, ovvero a quarantasette milioni di anni luce da noi. Per la precisione, nella costellazione della Balena. Un buco nero che rivela alcuni aspetti sensazionali per l’astrofisica (captured) – curiosauro.itIl buco nero supermassiccio nascosto da una densa coltre diGli astronomi responsabili della scoperta appartengono all’Università olandese di Leiden. La loro ricerca è comparsa sulla rivista Nature e sta ottenendo grandissima risonanza. Per quale motivo? Perché sembrerebbe confermare la teoria dei nuclei galattici attivi, elaborata più di trent’anni fa, secondo cui esistono fonti potenti di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Avvistamento incredibile

Vanity Fair Italia

Oggi non è necessario andare troppo lontano per poter godere di questameraviglia. ... Giunti in cima, la vista si apre sui colli circostanti, sui villaggi e sulle torri d'che ...Tredici giorni di navigazione di cui alcuni scortati da un branco di delfini, l'di ... Unalettura che feci al ritorno rivisitando con la mente i luoghi che avevo calpestato. E ...Durante queste gite si ha la possibilità di incontrare gli animali marini che abitano in questo eco-sistema unico al mondo, l’avvistamento di una famiglia di delfini o di un gruppo di balenottere è ...PANCRAZZI - "Alla luce dei recenti avvistamenti di alcuni esemplari di lupo sul Monte ... Il lupo è un animale caratterizzato da una incredibile plasticità e adattabilità e non è relegato unicamente ...