Atp 500 Dubai 2022 | programma | orari e ordine di gioco martedì 22 febbraio con Sinner

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp 500 di Dubai 2022, torneo di scena sul cemento outdoor arabo, in riferimento alla giornata di martedì 22 febbraio. In campo Jannik Sinner, il quale dovrà vedersela con Alejandro Davidovich Fokina sul Centrale dell'importante torneo in questione; azzurrino sotto i riflettori immediatamente dopo il confronto tra Aslan Karatsev e Mackenzie McDonald, che aprirà le danze alle ore 11.00 italiane. Presenti in programma anche talenti del calibro di Andrey Rublev e Denis Shapovalov, pronti a regalare spettacolo agli spettatori arabi e internazionali.

