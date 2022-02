Altems, più di 19 mld spesi in Italia in due anni di pandemia (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Due anni di pandemia, dal primo paziente Italiano a oggi, hanno determinato in Italia una spesa di 19 miliardi di euro; 11,5 miliardi di questi legati all’incremento della spesa sanitaria delle Regioni, 4,3 miliardi per l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI), anticorpi monoclonali, fiale remdesivir, gel, siringhe, tamponi, ventilatori, monitor, software, voli, (acquisti direttamente gestiti dalla struttura commissariale dell’emergenza Covid), infine 3,2 miliardi di euro per l’acquisto dei vaccini.E’ la stima della spesa che ha dovuto sostenere il Paese in due anni di Covid, dal paziente “1” di Codogno, ottenuta dagli esperti dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica, che ha ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Duedi, dal primo pazienteno a oggi, hanno determinato inuna spesa di 19 miliardi di euro; 11,5 miliardi di questi legati all’incremento della spesa sanitaria delle Regioni, 4,3 miliardi per l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI), anticorpi monoclonali, fiale remdesivir, gel, siringhe, tamponi, ventilatori, monitor, software, voli, (acquisti direttamente gestiti dalla struttura commissariale dell’emergenza Covid), infine 3,2 miliardi di euro per l’acquisto dei vaccini.E’ la stima della spesa che ha dovuto sostenere il Paese in duedi Covid, dal paziente “1” di Codogno, ottenuta dagli esperti dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari () della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica, che ha ...

Advertising

ZerounoTv : Altems, più di 19 mld spesi in Italia in due anni di pandemia - Italpress : Altems, più di 19 mld spesi in Italia in due anni di pandemia - ALTEMS4 : ??Nel computo delle attività dell' Osservatorio Nazionale sulla Farmacia dei Servizi prende avvio il Corso di Alta F… -

Ultime Notizie dalla rete : Altems più Morandi (Cattolica): 'Associazioni pazienti devono dialogare con stakeholder' ... il progetto di alta formazione promosso da Janssen Italia, in collaborazione con Altems (Alta ... Tuttavia, il quadro che emerge dalla loro analisi, restituisce uno scenario in cui il networking è più ...

Covid, Altems 'Dopo tre mesi la prima settimana con mortalità in calo' ...per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più - afferma il professor Americo Cicchetti, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell'Università Cattolica (ALTEMS) ...

Altems, più di 19 mld spesi in Italia in due anni di pandemia - Ildenaro.it Il Denaro ... il progetto di alta formazione promosso da Janssen Italia, in collaborazione con(Alta ... Tuttavia, il quadro che emerge dalla loro analisi, restituisce uno scenario in cui il networking è......per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e- afferma il professor Americo Cicchetti, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell'Università Cattolica () ...