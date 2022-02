Allegri non considera più McKennie, pronto il sostituto che impazza al Fantacalcio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Allegri non è più così convinto delle prestazioni di McKennie e la Juve ha iniziato a guardarsi attorno pensando a un idolo del Fantacalcio. La Juventus è una squadra che non permette cali di tensione e a Torino è assolutamente fondamentale mantenere sempre un livello altissimo ed è per questo che Weston McKennie non è riuscito a entrare pienamente nel cuore dei tifosi bianconeri nonostante il grande impegno e forse si sta iniziando a pensare a delle alternative. Weston McKennie Juventus (GettyImages)Quando Weston McKennie arrivò alla Juventus dallo Schalke 04 erano davvero in molti a non conoscerlo minimamente e a considerare un vero e proprio azzardo l’acquisto di un giocatore che proveniva dagli Stati Uniti. Inoltre la squadra di Gelsenkirchen non stava certamente ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 febbraio 2022)non è più così convinto delle prestazioni die la Juve ha iniziato a guardarsi attorno pensando a un idolo del. La Juventus è una squadra che non permette cali di tensione e a Torino è assolutamente fondamentale mantenere sempre un livello altissimo ed è per questo che Westonnon è riuscito a entrare pienamente nel cuore dei tifosi bianconeri nonostante il grande impegno e forse si sta iniziando a pensare a delle alternative. WestonJuventus (GettyImages)Quando Westonarrivò alla Juventus dallo Schalke 04 erano davvero in molti a non conoscerlo minimamente e are un vero e proprio azzardo l’acquisto di un giocatore che proveniva dagli Stati Uniti. Inoltre la squadra di Gelsenkirchen non stava certamente ...

