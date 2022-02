Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 febbraio 2022)DEL 20 FEBBRAIOORE 10.20 SARA SPANO’ BEN TROVATIALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO REGIONALE AD ECCEZIONE DI UN ICIDENTE SU VIA AREATINA CHE PROVOCA CODE TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI CASTEL DI LEVA IN DIREZIONE APRILIA OGGI AE IN PROGRAMMA LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE INVERNALE, NELLA FASCIA VERDE DALLE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30 CI SARA LO STOP AL TRAFFICO PRIVATO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA DOMANI LUNEDI’ 21 SI FERMA IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE LINEE S AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA PIRAMIDE TUTTI I DETTAGLI SUL SITO E CANALI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITA DA SARA SPANO’ E ...