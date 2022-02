Satriano non si ferma più: un altro gol con il Brest per l’attaccante di proprietà dell’Inter [VIDEO] (Di domenica 20 febbraio 2022) E’ un momento magico per Martin Satriano, l’attaccante di proprietà dell’Inter si sta mettendo in mostra con la maglia del Brest. L’uruguaiano è sempre più protagonista nel campionato francese ed è destinato a diventare un calciatore di grande livello. E’ un corso la giornata del campionato francese, il Brest è impegnato nella trasferta contro il Reims. Al 65? il punteggio è fermo sul risultato di 1-1: la gara si sblocca con un gol dopo appena 4 minuti di Faes, al 34? la reazione proprio del Brest e il gol di Satriano. Il bomber uruguaiano conferma il suo grande fiuto per il gol. Satriano può festeggiare al meglio il suo 21° compleanno. Bel goal di Satriano ! pic.twitter.com/uLHYOjxjVz — AMD 19?? ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 febbraio 2022) E’ un momento magico per Martindisi sta mettendo in mostra con la maglia del. L’uruguaiano è sempre più protagonista nel campionato francese ed è destinato a diventare un calciatore di grande livello. E’ un corso la giornata del campionato francese, ilè impegnato nella trasferta contro il Reims. Al 65? il punteggio è fermo sul risultato di 1-1: la gara si sblocca con un gol dopo appena 4 minuti di Faes, al 34? la reazione proprio dele il gol di. Il bomber uruguaiano conil suo grande fiuto per il gol.può festeggiare al meglio il suo 21° compleanno. Bel goal di! pic.twitter.com/uLHYOjxjVz — AMD 19?? ...

