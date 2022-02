Sassuolo ammazza grandi: vittoria in casa di Inter, Milan e Juventus (Di domenica 20 febbraio 2022) Un Sassuolo ammazza grandi quello di Dionisi. Dopo la vittoria appena ottenuta a San Siro contro l’Inter per 0-2, con gol di Raspadori e Scamacca, i neroverdi sono riusciti nell’impresa di battere, in casa propria, le 3 big di Serie A. Ad ottobre, grazie ai gol di Frattesi e Maxime Lopez, ad essere abbattuta all’Allianz Stadium era stata la Juventus. A novembre invece, sempre a San Siro, a cadere era stato il Milan, per 1-3, con i gol di Scamacca, Berardi e l’autorete di Kjaer. Questo è un Sassuolo beastslayer. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Unquello di Dionisi. Dopo laappena ottenuta a San Siro contro l’per 0-2, con gol di Raspadori e Scamacca, i neroverdi sono riusciti nell’impresa di battere, inpropria, le 3 big di Serie A. Ad ottobre, grazie ai gol di Frattesi e Maxime Lopez, ad essere abbattuta all’Allianz Stadium era stata la. A novembre invece, sempre a San Siro, a cadere era stato il, per 1-3, con i gol di Scamacca, Berardi e l’autorete di Kjaer. Questo è unbeastslayer. SportFace.

Advertising

photos_sal : RT @GoalItalia: Juventus ? Milan ? Inter ? Il Sassuolo si conferma 'ammazza-grandi' ?? #InterSassuolo - melomonaco86 : #intersassuolo Spiaze per i ragazzi… Sassuolo ammazza grandi… il Napoli domani ha la chance della vita. Spallettone… - thevalse_ : il Sassuolo ammazza strisciate in casa loro - Lucatt_ : RT @GoalItalia: Juventus ? Milan ? Inter ? Il Sassuolo si conferma 'ammazza-grandi' ?? #InterSassuolo - sportface2016 : #Sassuolo ammazza grandi: vittoria in casa di #Inter, #Milan e #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo ammazza Live, Inter - Sassuolo 0 - 2: occasionissima per Raspadori ... Dzeko e Dumfries al posto di Darmian e Gagliardini e Tressoldi al posto di Ahyan Il Sassuolo si conferma ammazza grandi. Una partita tatticamente a dir poco perfetta quella degli uomini di Dionisi, ...

Live, Inter - Sassuolo 0 - 2: errore clamoroso di Lautaro ... Dzeko e Dumfries al posto di Darmian e Gagliardini e Tressoldi al posto di Ahyan Il Sassuolo si conferma ammazza grandi. Una partita tatticamente a dir poco perfetta quella degli uomini di Dionisi, ...

Sassuolo ammazza grandi: vittoria in casa di Inter, Milan e Juventus Sportface.it Live, Inter-Sassuolo 1-2: de Vrij accorcia con il colpo di testa 45' - Inizia la ripresa contro tre cambi: Dzeko e Dumfries al posto di Darmian e Gagliardini e Tressoldi al posto di Ahyan Il Sassuolo si conferma ammazza grandi. Una partita tatticamente a dir poco ...

Live, Inter-Sassuolo 0-2: Consigli ipnotizza il tiro di Dzeko 45' - Inizia la ripresa contro tre cambi: Dzeko e Dumfries al posto di Darmian e Gagliardini e Tressoldi al posto di Ahyan Il Sassuolo si conferma ammazza grandi. Una partita tatticamente a dir poco ...

... Dzeko e Dumfries al posto di Darmian e Gagliardini e Tressoldi al posto di Ahyan Ilsi confermagrandi. Una partita tatticamente a dir poco perfetta quella degli uomini di Dionisi, ...... Dzeko e Dumfries al posto di Darmian e Gagliardini e Tressoldi al posto di Ahyan Ilsi confermagrandi. Una partita tatticamente a dir poco perfetta quella degli uomini di Dionisi, ...45' - Inizia la ripresa contro tre cambi: Dzeko e Dumfries al posto di Darmian e Gagliardini e Tressoldi al posto di Ahyan Il Sassuolo si conferma ammazza grandi. Una partita tatticamente a dir poco ...45' - Inizia la ripresa contro tre cambi: Dzeko e Dumfries al posto di Darmian e Gagliardini e Tressoldi al posto di Ahyan Il Sassuolo si conferma ammazza grandi. Una partita tatticamente a dir poco ...