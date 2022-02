Rivolta nel carcere di Melfi nel 2020 | 29 arresti

(Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Polizia di Stato di Potenza ha eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare innei confronti di ventinove persone, tutte gravemente indiziate di aver preso parte attiva alla gravedel 9 marzo delpresso la Casa circondariale di, nel più ampio contesto dei moti di protesta contro le misure restrittive imposte dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Durante lapersonale sanitario e diversi agenti della Polizia penitenziaria, in servizio presso l’istitutotano, rimasero sequestrati per circa nove ore. Nell’ambito dello stesso procedimento, l’ordinanza cautelare era stata già eseguita nel mese di settembre dello scorso anno nei confronti di ...

Custodia cautelare in carcere per 29 persone, tutte indiziate di aver preso parte alla rivolta del 9 marzo del 2020 nella Casa circondariale di Melfi, nel contesto dei moti di protesta contro le misure imposte dal dall'amministrazione penitenziaria per il contenimento del Covid - 19. tutte indiziate di aver preso parte alla rivolta che si è consumata il 9 marzo del 2020 presso la Casa circondariale di Melfi, nel più ampio contesto dei moti di protesta contro le misure restrittive ...