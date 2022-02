Reddito flop per trovare lavoro, il 70% è percettore fisso (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA – Il Reddito e la pensione di cittadinanza funzionano come misura contro la poverta’ ma non come ‘aiuto’ concreto per l’inserimento nel mondo del lavoro. La conferma arriva dai dati dell’Inps, che ha riscontrato come il 70% di quanti hanno iniziato a percepire il beneficio tra aprile e giugno del 2019 lo aveva ancora nell’ultimo semestre del 2021. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA – Ile la pensione di cittadinanza funzionano come misura contro la poverta’ ma non come ‘aiuto’ concreto per l’inserimento nel mondo del. La conferma arriva dai dati dell’Inps, che ha riscontrato come il 70% di quanti hanno iniziato a percepire il beneficio tra aprile e giugno del 2019 lo aveva ancora nell’ultimo semestre del 2021. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Reddito flop per trovare lavoro, il 70% è percettore fisso - iReDiViVo_ : 'IL REDDITO DI CITTADINANZA NON SERVE A UN CAZZO - L’INPS HA FATTO UN BILANCIO SUL SUSSIDIO CHE È COSTATO ALLO STAT… - bizcommunityit : Il flop del reddito grillino: col sussidio non si lavora più - ChiarettaV83 : RT @Affaritaliani: Reddito di cittadinanza i numeri del flop. Dopo 3 anni il 70% lo prende ancora - GianniVezzani1 : RT @GeMa7799: Reddito di cittadinanza flop per trovare lavoro, il rapporto Inps: spesi 20 miliardi...SOLDI E AIUTI SOLO A CHI E' IMPOSSIBIL… -