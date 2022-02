"Posso avere anche cento nipoti. Ma...": Mara Venier fuori controllo per Achille Lauro, cosa le esce di bocca (Di domenica 20 febbraio 2022) Tutto come previsto: Achille Lauro ha vinto l'edizione 2022 del Festival Una Voce di San Marino. Primo in classifica con la sua Stripper. E in virtù del risultato, il cantante andrà dritto dritto all'Eurovision Song Contest, l'ambita kermesse europea della canzone. Una bella soddisfazione, per Achille Lauro. Ma anche per Mara Venier, che come è noto adora il cantante. E non a caso, zia Mara ha addiritura aperto la puntata di oggi, domenica 20 febbraio, di Domenica In in onda su Rai 1 proprio sulla vittoria di Achille Lauro a San Marino. Passionaccia, quella della Venier per l'artista fresco dall'ultima apparizione a Sanremo 2022, apparizione condita dalle polemiche per il finto battesimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Tutto come previsto:ha vinto l'edizione 2022 del Festival Una Voce di San Marino. Primo in classifica con la sua Stripper. E in virtù del risultato, il cantante andrà dritto dritto all'Eurovision Song Contest, l'ambita kermesse europea della canzone. Una bella soddisfazione, per. Maper, che come è noto adora il cantante. E non a caso, ziaha addiritura aperto la puntata di oggi, domenica 20 febbraio, di Domenica In in onda su Rai 1 proprio sulla vittoria dia San Marino. Passionaccia, quella dellaper l'artista fresco dall'ultima apparizione a Sanremo 2022, apparizione condita dalle polemiche per il finto battesimo ...

Advertising

borghi_claudio : @frncsc_cnt @CottarelliCPI Boh io per esempio. Una volta mi fecero un pignoramento temerario e prima di dimostrare… - SusiTolin : @LaDemonologa @patshoulder Ma piantala! Io ho argomentato, tu vuoi avere ragione. Non posso farci nulla se non ci arrivi. - parababitch : @herovchild devi solo avere pazienza, anche se non posso promettere niente - firegold763 : Voglio avere le palle di Giacomo, mossa da kamikaze. Ha pescato Swaffelone (che c'ha 16 anni e lo posso pure capire… - Ariel_book92 : RT @KingLuxifer: Posso avere un LDA nella vita ?????? #amici21 -