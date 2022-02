Pechino 2022: Bach, 'Dichiaro chiusi i Giochi e invito giovani del mondo a Milano-Cortina 2026' (Di domenica 20 febbraio 2022) Pechino, 20 feb. (Adnkronos) - "Dichiaro chiusi i 24esimi Giochi invernali di Pechino 2022. Come da tradizione invito i giovani del mondo a riunirsi tra quattro anni a Milano-Cortina a celebrare con tutti noi la 25esima edizione dei Giochi olimpici invernali". Così si conclude il discorso del presidente del Cio, Thomas Bach alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Pechino 2022, dando appuntamento a Milano-Cortina 2026. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022), 20 feb. (Adnkronos) - "i 24esimiinvernali di. Come da tradizionedela riunirsi tra quattro anni aa celebrare con tutti noi la 25esima edizione deiolimpici invernali". Così si conclude il discorso del presidente del Cio, Thomasalla cerimonia di chiusura deidi, dando appuntamento a

Advertising

Eurosport_IT : PECHINO STORICA PER L'ITALIA! ???? Quella in Cina è la 2ª miglior spedizione azzurra alle Olimpiadi Invernali! ??????… - milanocortina26 : #MilanoCortina2026 è pronta a ricevere la bandiera Olimpica. Domani durante la Cerimonia di Chiusura di… - fattoquotidiano : Olimpiadi: tante medaglie e troppe polemiche, molte campionesse e pochi giovani. La lezione di Pechino 2022 in vist… - telodogratis : Pechino 2022 ha ceduto il testimone a Milano-Cortina 2026 - sportface2016 : #Beijing2022, #Bach: “Diamo uguale accesso ai #vaccini in tutto il mondo” -