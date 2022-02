Napoli | Spalletti | “Affrontiamo il Cagliari come se fosse Inter e Barcellona”

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli. Abbiamo caratteristiche e qualità per offrire un buon ca… - sportface2016 : #CagliariNapoli, #Mazzarri: 'Serve concentrazione, con #Spalletti tutto risolto' - ParliamoDiNews : Spalletti innamorato della rosa Napoli prima ancora che firmasse con ADL: il retroscena #spalletti #innamorato… - ParliamoDiNews : Cagliari, Mazzarri: `A Napoli sono stato molto bene, ma ora voglio batterlo! Ho avuto screzi con Spalletti`… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Mazzarri: 'Sappiamo il valore del Napoli, non voglio vedere cali di concentrazione che costano punti, ottimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Domani sera li ritroverà da avversari Ripensandoci il tecnico del Cagliari dice Ilfa paura chiunque giochi in attaccoGazzetta -, i suoi capolavori sono tre: Juan Jesus, Lobotka e RrahmaniIl Napoli di Luciano Spalletti lunedì sfidera il Cagliari di Walter Mazzarri nel posticipo del lunedì di questa 26esima giornata di Serie A. Di seguito i precedenti tra i due allenatori:... Leggi ...Gazzetta dello Sport elogia il lavoro di Spalletti al Napoli, che nonostante i tanti infortuni, è ancora ai vertici della classifica. "Bisogna soltanto applaudire Spalletti per come fa giocare il ...