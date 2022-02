Napoli, Insigne si infortuna in allenamento: non parte per Cagliari (Di domenica 20 febbraio 2022) Niente Insigne per il Napoli domani a Cagliari. Il capitano azzurro oggi ha, infatti, subito un affaticamento alla coscia destra accusato nell’allenamento di questa mattina a Castel Volturno. Niente viaggio per Insigne che si aggiunge a un problema sugli esterni di attacco visto che Politano ha fatto oggi allenamento personalizzato in campo e Lozano lavoro personalizzato in palestra e in campo. Possibile quindi l’utilizzazione di Mertens oppure di Ounas come esterno. Buona notizia dal centrocampo con Fabian Ruiz che ha svolto l’intera seduta in gruppo, mentre Lobotka ha svolto lavoro in palestra e Osimhen ha fatto personalizzato in palestra a scopo precauzionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 20 febbraio 2022) Nienteper ildomani a. Il capitano azzurro oggi ha, infatti, subito un affaticamento alla coscia destra accusato nell’di questa mattina a Castel Volturno. Niente viaggio perche si aggiunge a un problema sugli esterni di attacco visto che Politano ha fatto oggipersonalizzato in campo e Lozano lavoro personalizzato in palestra e in campo. Possibile quindi l’utilizzazione di Mertens oppure di Ounas come esterno. Buona notizia dal centrocampo con Fabian Ruiz che ha svolto l’intera seduta in gruppo, mentre Lobotka ha svolto lavoro in palestra e Osimhen ha fatto personalizzato in palestra a scopo precauzionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

