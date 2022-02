Morto Frosio, capitano del Perugia dei miracoli (Di domenica 20 febbraio 2022) Lutto nel mondo del calcio, è Morto nella notte a 73 anni Pierluigi Frosio, ex capitano del Perugia dei miracoli e poi allenatore. "Sei stato e sarai sempre il mio eroe. Ciao papà", il ricordo del ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) Lutto nel mondo del calcio, ènella notte a 73 anni Pierluigi, exdeldeie poi allenatore. "Sei stato e sarai sempre il mio eroe. Ciao papà", il ricordo del ...

Advertising

Gazzetta_it : Addio a Pierluigi #Frosio, capitano del Perugia dei miracoli e poi tecnico rivoluzionario - DiMarzio : Ci ha lasciati Pierluigi #Frosio, ex calciatore del #Perugia dei miracoli ed ex allenatore: alla famiglia va l'abbr… - Corriere : Addio a Frosio, fu il capitano del Perugia che sfiorò lo scudetto - cliomax66 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CALCIO È MORTO A 74 ANNI PIERLUIGI FROSIO Ex capitano del Perugia dei miracoli negli anni '70 #SkySport #SkySerieA… - Ilarioforjuve : Morto #Frosio, capitano del grande #Perugia degli anni '70 RIP ?????? -