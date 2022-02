Mercati appesi alla crisi ucraina. Il Pnrr torna in primo piano in Parlamento (Di domenica 20 febbraio 2022) Sulla sponda italiana, archiviata la questione bollette - il cui decreto deve però ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale - a tornare in primo piano sarà il Pnrr, con le audizioni dei ... Leggi su repubblica (Di domenica 20 febbraio 2022) Sulla sponda italiana, archiviata la questione bollette - il cui decreto deve però ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale - are insarà il, con le audizioni dei ...

