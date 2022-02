Massimo Ranieri | chi è | età | carriera | canzoni | moglie | figlia | testo di Lettera di là dal mare | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, anche: chi è, età,, all’anagrafe Giovanni Calone, è nato a Napoli il 3 maggio del 1951. E’ principalmente un attore di teatro e cantante di musica leggera, ma ha lavorato per un certo periodo di tempo anche nel mondo del cinema e del doppiaggio. Con più di quattordici milioni di dischi venduti è tra gli artisti italiani che ha venduto il maggior numero di dischi nel mondo. Durante la sua brillanteha pubblicato 31 album e 36 singoli. Ha collezionato un successo dopo l’altro. Recentemente, il 5 febbraio 2020, ha ...