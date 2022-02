Lazio | Tare non è contento di Sarri | già incontrato l’agente del suo sostituto!

Advertising

Daniele64181695 : @spicciar @ciroimmobile Si franco ricordo benissimo lo ha portato alla lazio lotito su indicazione di simone inzag… - Daniele64181695 : @spicciar @ciroimmobile Con questa dirigenza difficilmente vedremo un altro campione cosi nei prossimi anni... con… - TonyTLS1900 : Quella volta che andavo a Vienna ma prima mi fermai a vedere #UdineseLazio Vinse la Lazio 4-2. C'erano Delio Rossi… - modernormale : Voglio bene a Sarri, ma davanti a Conceicao traballo un poco - Sisifo1900 : RT @fbmaarket: Ci sono giornalisti che vogliono palesemente il male della Lazio. Sostenere che Tare abbia incontrato Mendes per sostituire… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Tare

Il dsmercoledì ha incontrato l'agente Mendes e a Oporto sono convinti che proprio l'ex Conceicão il prossimo anno sbarcherà sulla panchina della. Un nuovo ammiccamento c'è stato, ...Commenta per primo Prima della sfida fra Porto e, Igliavrebbe incontrato Jorge Mendes in Portogallo. Come riporta Il Messaggero, durante l'incontro si sarebbe parlato del futuro di Sergio Conceicao . A Oporto sono convinti che proprio l'...(Lazio News 24) Tare e Lotito starebbero stringendo i denti per chiudere l’accordo col classe ’95 per quello che sarebbe un vero e proprio scambio a parametro zero. Come riferisce l’edizione odierna ...RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Un 2-1 che lascia un po' di amaro in bocca alla ... Secondo quanto riportato dal quotidiano, Tare mercoledì avrebbe incontrato Jorge Mendes in Portogallo. Il ...