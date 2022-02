Isabel Bengochea | chi è l’ex moglie di Ezio Greggio | “Non c’era più l’amore”

(Di domenica 20 febbraio 2022)è stato sposato con la spagnola: dal matrimonio sono anche nati due figli maschi, Giacomo e Gabriele. Il matrimonio conè purtroppo finito dopo vent’anni. È durato oltre 20 anni il matrimonio tra. Poi, come spesso accade, nonostante i due figli avuti insiemeper la misteriosa basca è finito. E il conduttore, come noto, ha saputo presto consolarsi con Simona Gobbi. Quest’ultima, ex studentessa di Lettere, aveva solo 22 anni quando scoccòcon l’Nazionale. I due furono paparazzati insieme nel 2009, ma la loro storia cominciò un anno dopo.chiese di fatto il divorzio dalla ...

Advertising

infoitcultura : Isabel Bengochea ex moglie di Ezio Greggio: come mai è finita? -

Ultime Notizie dalla rete : Isabel Bengochea

è l'ex moglie del noto conduttore e presentatore televisivo Ezio Greggio . I due sono stati insieme per vent'anni e dal loro matrimonio sono nati i due figli, Gabriele e Giacomo . Ma ...Ezio Greggio chi è: età, dove e quando è nato, ex moglie, figli, fidanzata, vita privata, carriera. Il conduttore di Striscia la Notizia è tra gli ospiti della puntata domenicale di Verissimo in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. ...chi sono i figli di Ezio Greggio I due ragazzi sono frutto dell’amore per Isabel Bengochea, l’ex moglie di Greggio a cui è stato legato per ben vent’anni. Oggi i rapporti fra i due sono ottimi ed ...Ezio Greggio, chi è l'ex moglie Isabel Bengochea e i figli Gabriele e Giacomo/ 20 anni d'amore, poi.. Strani intrecci oggi a Verissimo, perché tra gli ospiti c’è anche Belen Rodriguez, che è stata ...