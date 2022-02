In Niger 7 bimbi uccisi in raid esercito Nigeria,'un errore' (Di domenica 20 febbraio 2022) Sette bambini sono rimasti uccisi "per errore" in un attacco aereo dell'esercito Nigeriano contro "banditi armati" nella regione di Maradi, nel sud del Niger, vicino al confine con la Nigeria. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) Sette bambini sono rimasti"per" in un attacco aereo dell'iano contro "banditi armati" nella regione di Maradi, nel sud del, vicino al confine con laia. Lo ...

Niger: migliaia rifugiati maliani a Ouallam assistiti da Unhcr Oltre 61.000 maliani sono fuggiti in Niger dal nord del loro Paese a causa delle violenze ... Nella nuova scuola a Ouallam, su 600 studenti il "40 per cento" è composto da bambini rifugiati, come ha ...

