Il Pensiero di Madre Teresa di Calcutta per oggi 20 Febbraio 2022 – Video (Di domenica 20 febbraio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Gesù desidera che mettiamo tutta la nostra fiducia in Lui”. Madre Teresa, prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria per accogliere nel nostro cuore l’amore che rende felici. oggi vi proponiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 20 febbraio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Gesù desidera che mettiamo tutta la nostra fiducia in Lui”., prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria per accogliere nel nostro cuore l’amore che rende felici.vi proponiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Il Pensiero di Madre Teresa di Calcutta per oggi 20 Febbraio 2022 – Video - laduchessalia : @lovvaloba @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @Charles_Leclerc Invece l'ho seguita, di italiano molto poco, certo ris… - JessJess_icam : @RosellaLara19 Anche la mia non è una gran madre ma perché non ce la fa, sono proprio limiti mentali e presunzione… - CHERRYWK00 : stamattina ci sfo mettendo più del previsto a concepire il mondo cioè mia madre mi fa una domanda e passano almeno… - LJP_77 : Quando dico no vabbhe' Santa polpetta ti preoccupi più del pensiero di tua madre e tuo padre piuttosto della carogn… -