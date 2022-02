Gf Vip | Katia attacca Alex Belli e minaccia l’addio al reality VIDEO | “Datemi il foglio di via che…” Le reazioni

(Di domenica 20 febbraio 2022) Quella ieri è stata una serata movimentata nella casa del Gf Vip e in particolare c’è stato un episodio è diventato virale sui social. In particolare, nella serata di ieri, c’è stato un bacio tra Soleil e Delia., avendo assistito alla scena, subito dopo ha discusso dell’accaduto con la stessa Soleil affermando che dovrebbe essere lei ad incastrare l’attore e la sua consorte e non il contrario. Mentreconsolava una Soleil affranta,ha provato a intervenire ma è stato prontamente fermato dalla nota cantante lirica che ha affermato: “Non sono arrabbiata, fatti gli affari tuoi, cretino’‘. #gfvip”ho visto tutto” Avrà il televisore in camerasarà meglio che scappa nella stiva pic.twitter.com/FCG5Bxtzx9 — AnaConda (@TROPPOOPINIONI) February 20, 2022 Durante il dialogo con ...

Advertising

lasara_81 : Katia sbotta con Alex e vuole lasciare la casa #gfvip #GFVip2021 #gfvip6 #katia #soleil #alex #AlexBelli - tammyotammy : Un acceso scontro nel triangolo Delia-Alex-Soleil - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: via @GrandeFratello GF perché n… - infoitcultura : Manila Nazzaro su Katia e Soleil: 'Vogliono farmi fuori dal GF Vip' - angeliquepoison : RT @tammyotammy: La nave selvaggia dei Vip: - tammyotammy : La nave selvaggia dei Vip: -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Katia

Ricciarelli si scaglia contro Alex Belli al Grande Fratelloe, se non volano gli stracci nella Casa, poco ci manca. Del resto, nelle ultime ore il reality show ha registrato fuochi d'...Con l'aria schifata,Ricciarelli è stata costretta a cambiare piatto. Gf, Giulia Salemi difende Soleil Sorge e 'svela' il vincitore/ "Ecco chi sarà" Del resto non è la prima volta che i ...Purtroppo però il loro matrimonio non è andato a buon fine. Katia Ricciarelli ha persino preso parte all’edizione del 2021 del Grande Fratello Vip 6. Il 1946 è l’anno in cui Katia Ricciarelli nasce a ...Nervi tesi nella casa del GF Vip dove, in queste ultime ore, Katia Ricciarelli ha perso le staffe nei confronti di Alex Belli. La cantante lirica si è lasciata andare a una dura sfuriata nei ...