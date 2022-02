È morto Marino Golinelli | addio all’imprenditore filantropo impegnato per i giovani | aveva 101 anni

Leggi su open.online

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ieri, 19 febbraio, èa Bologna l’industriale e101: imprenditore farmaceutico, neglisi è occupato di diverse iniziative filantropiche come la costruzione dell’Opificio, ovvero una cittadella della scienza di 9 mila metri quadrati dedicata soprattutto ai piùè anche il fondatore di Alfasigma, società farmaceutica multinazionale italiana con sede a Bologna nata nel 2017. Alfasigma è stata partner di Open in un contest che ha assicurato una borsa di lavoro di un anno a una giovane giornalista, Giada Giorgi, nella sede di Milano. Borsa di lavoro che, poi, si è trasformata in un contratto a tempo indeterminato. Chi era ...