Covid oggi Lazio, 4.917 contagi e 11 morti. A Roma 2.120 casi (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.917 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 febbraio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 11 decessi. A Roma 2.120 casi di positività. “oggi nel Lazio su 10.193 tamponi molecolari e 35.388 tamponi antigenici per un totale di 45.581 tamponi, si registrano 4.917 nuovi casi positivi (-666), sono 11 i decessi (-7), 1.641 i ricoverati (-18), 147 le terapie intensive (-1) e +7.800 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.120? riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.917 i nuovida coronavirus20 febbraio 2022 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino-19 della Regione. Si registrano altri 11 decessi. A2.120di positività. “nelsu 10.193 tamponi molecolari e 35.388 tamponi antigenici per un totale di 45.581 tamponi, si registrano 4.917 nuovipositivi (-666), sono 11 i decessi (-7), 1.641 i ricoverati (-18), 147 le terapie intensive (-1) e +7.800 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. Icittà sono a quota 2.120? riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale ...

Agenzia_Ansa : Il Papa ha ricordato che oggi è la Giornata nazionale del personale sanitario. 'L'eroico personale sanitario' ha mo… - GuidoDeMartini : ?? CAMBIA, FINALMENTE, LA DIREZIONE DEL VENTO ANCHE IN ITALIA? VEDIAMO SE È VERO… ?? ???? Stato emergenza ???? Draghi: '… - Mov5Stelle : Oggi ricorrono due anni dalla prima prima diagnosi di Covid su un cittadino italiano e celebriamo per il secondo an… - LBasemi : Francia Parigi in forza oggi contro la tirannia del Covid. Bandiere di molte nazioni nella stessa lotta, sventolano… - sulsitodisimone : Covid oggi Italia, 42.081 contagi e 141 morti: bollettino 20 febbraio -