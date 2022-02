Cesena-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di domenica 20 febbraio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Cesena-Vis Pesaro, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 febbraio alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) La, l’, latv edi-Vis, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 febbraio alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace.

Advertising

Calciodiretta24 : Cesena - Vis Pesaro: diretta live e risultato in tempo reale - news_forlicesen : Verso Cesena-Vis Pesaro, Viali: 'L'obiettivo è il terzo posto, ma non deve essere un peso'. Gli ultras: 'Torniamo' - CorriereRomagna : Capienze palasport al 60% e stadi al 75%: Cesena-Vis Pesaro con gli ultras - - CorriereRomagna : Calcio C, Viali 'guida' il Cesena verso la Vis Pesaro VIDEO - - Teleromagna : CALCIO: Il Cesena ospita la Vis Pesaro, Viali, 'Serve lo spirito di Ancona' | VIDEO -