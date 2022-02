Atalanta | Toloi | «Società? Occasione in più per fare bene»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 febbraio 2022), difensore dell’, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole sulla sfida alla Fiorentina, difensore dell’, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole sulla sfida alla Fiorentina: VENDITA SOCIETA’ – «Il presidente ha parlato con noi e questa deve dare ancora più fiducia a noi per seguire il nostro percorso per portare l’sempre più lontano. Una spinta in più per arrivare a giocarci ancora la Champions League» L'articolo proviene da Calcio News 24.