Amici 21 news | la classifica di Elodie e non solo | i voti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 20 febbraio 2022) Una nuova puntata di21 andrà in onda oggi, 20 febbraio 2022, e come sempre, arrivano le anticipazioni che rivelano proprio quello che succederà nel nuovo appuntamento con il talent di Canale 5. Continuano le esibizioni che permettono a tutti gli allievi di scalare posizioni nelle classifiche. Se in settimana è stato Michele Bravi, a dare iai cantanti, in puntata invece ci saràa fare la suamentre l’ex vincitore di X-Factor sarà tra gli ospiti per regalare al pubblico di Canale 5 il suo brano Sanremese, Inverno dei fiori. Ma torniamo alle classifiche che sono molto utili in questa fase per permettere ai cantanti di poter accedere dal serale, grazie alla conquista della maglia. Come andranno le cose dopo ladi? Scopriamolo insieme con le ...