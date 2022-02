Alex Belli affronta Soleil | “Ammetti che ci siamo innamorati” Lei esplode | “Sì ti stra amo!”

Leggi su biccy

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ieri notte dopo un po’ di balli e qualche drink, il triangolo alchemico si è riunito in sauna. TraSorge è scoppiata una lite surreale in cui la gieffina ha iniziato ad urlare in inglese e italiano. L’influencer ha accusato l’amico speciale di aver minimizzato il loro rapporto, quando in realtà in più occasioni lui le ha confessato di essere innamorato di lei. “Tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ‘ti amo’. Io ti ho guardato e non ho risposto”.si è innervosito e (come sta facendo da giorni) ha provato a far esporre. Il Man ha chiesto alla Sorge di ammettere i ...