Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2022 ore 12:30 (Di sabato 19 febbraio 2022) Viabilità DEL 19 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO IN USCITA PER LA TUSCOLANA, CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALL'ARDEATINA FINO ALLA STESSA TUSCOLANA; PER IL RESTO IL TRAFFICO SI E' INTENSIFICATO SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI, SULLA NOMENTANA NEI PRESSI DI TOR LUPARA, E SULL'APPIA TRA VIA DEI LAGHI E ALBANO VERSO VELLETRI; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA' PER IL MOMENTO E' TUTTO, A PIU' TARDI Servizio fornito da Astral

