Ucraina, Kiev dichiara: "un soldato ucraino vittima di colpi d'artiglieria" (Di sabato 19 febbraio 2022) . Il 23 febbraio è in programma l'incontro tra Russa e Usa Una nota dell'esercito regolare di Kiev ha informato che un soldato ucraino è rimasto vittima di un colpo d'artiglieria nell'est del Paese, durante uno scontro a fuoco con le milizie filorusse della autoproclamate repubbliche del Donbass: "In conseguenza dell'attacco, un soldato ucraino ha riportato ferite fatali da una scheggia". Nelle regioni del Donbass e Luhansk la tensione aumenta. I rispettivi presidenti hanno annunciato la "mobilitazione generale" con la conseguente evacuazione della popolazione civile. Secondo quanto riportato da TgCom24 "il primo treno con a bordo oltre 1.000 rifugiati del Donbass è in arrivo nella regione russa di Rostov, al confine con l'Ucraina".

