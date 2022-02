Tutto ciò che non va nello sciagurato Superbonus 110

Leggi su linkiesta

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il110% avrebbe dovuto essere per il governo Conte 2 il booster per la ripresa economica in tempo di pandemia, si sta invece trasformando in un boomerang con effetti collaterali devastanti. Le dimensioni dell’investimento e sopral’enormità delle frodi rilevate ha portato all’allarme lanciato dal presidente del Consiglio Mario Draghi che ha sottolineato la mancanza di controlli efficaci previsti e a quello di Bankitalia che ha confermato carenze nelle regole dei bonus fiscali. Il mercato drogato dalla misura avrà effetti non strutturali nel settore, senza accrescere la produttività; l’opportuno miglioramento dell’efficienza energetica e della sicurezza antisismica degli immobili avrebbe dovuto essere perseguito con una misura più equa, efficace, meno costosa e distorsiva delle dinamiche di mercato. Un bonus a favore di una porzione di ...