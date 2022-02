Traghetto in fiamme, l’ira degli italiani in salvo: “Siamo come in carcere…”. Nessuna notizia dei 12 dispersi (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono 12 i dispersi dopo l’incendio scoppiato a bordo del Traghetto Euroferry Olympia, persone di cui non si ha notizia ma che non necessariamente potrebbero essere morte annegate o rimaste bloccate nei locali in cui si è sviluppayo il rogo del Tir sul mezzo che faceva rotta da Igoumenitsa a Brindisi. Si continua a cercare, riferiscono fonti tv della Grecia citando il ministro greco Ioannis Plakiotakis secondo il quale tra i dispersi ci sono tre cittadini greci, mentre sono 280 le persone che sono state tratte in salvo. Continuano le operazioni di soccorso ma non ci sono italiani tra le persone ancora da rintracciare. Traghetto in fiamme, la rabbia degli italiani salvati “Siamo ancora qui in albergo a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono 12 idopo l’incendio scoppiato a bordo delEuroferry Olympia, persone di cui non si hama che non necessariamente potrebbero essere morte annegate o rimaste bloccate nei locali in cui si è sviluppayo il rogo del Tir sul mezzo che faceva rotta da Igoumenitsa a Brindisi. Si continua a cercare, riferiscono fonti tv della Grecia citando il ministro greco Ioannis Plakiotakis secondo il quale tra ici sono tre cittadini greci, mentre sono 280 le persone che sono state tratte in. Continuano le operazioni di soccorso ma non ci sonotra le persone ancora da rintracciare.in, la rabbiasalvati “ancora qui in albergo a ...

