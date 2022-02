Thomas Alva Edison e l’invenzione del fonografo (Di sabato 19 febbraio 2022) Thomas Alva Edison, nato a Milan, Ohio, l’11 febbraio del 1847 è, molto semplicemente, l’archetipo dello scienziato moderno. Lo scienziato come lo si percepisce negli anni dell’infanzia, l’inventore di nuove meraviglie. Precoce, geniale e inarrestabile, sempre un passo avanti, se non cento, al resto della comunità scientifica. Anche e soprattutto perché sarà il primo a intuire che con la riproduzione di massa delle proprie invenzioni sarebbe stato in grado di cambiare ed evolvere in prima persona l’intera civiltà. A 10 anni, alla scuola statale di Port Huron, Michigan, è uno studente svogliato e disattento. E’ brillante ben oltre la media, ma la trivialità degli studi lo annoia a morte. La madre decide quindi di ritirarlo dalla scuola pubblica e di occuparsi personalmente della sua istruzione. Tomas Edison: gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022), nato a Milan, Ohio, l’11 febbraio del 1847 è, molto semplicemente, l’archetipo dello scienziato moderno. Lo scienziato come lo si percepisce negli anni dell’infanzia, l’inventore di nuove meraviglie. Precoce, geniale e inarrestabile, sempre un passo avanti, se non cento, al resto della comunità scientifica. Anche e soprattutto perché sarà il primo a intuire che con la riproduzione di massa delle proprie invenzioni sarebbe stato in grado di cambiare ed evolvere in prima persona l’intera civiltà. A 10 anni, alla scuola statale di Port Huron, Michigan, è uno studente svogliato e disattento. E’ brillante ben oltre la media, ma la trivialità degli studi lo annoia a morte. La madre decide quindi di ritirarlo dalla scuola pubblica e di occuparsi personalmente della sua istruzione. Tomas: gli ...

Advertising

AccaddeOggi : 19/02/1878 - Thomas Alva Edison ottiene il brevetto per l'invenzione del fonografo - #accaddeoggi - soulista : La mania della radio... si estinguerà in tempo. Thomas Alva Edison [ anche i genii ogni tanto dicono scemenze ] - tittiscotti : „Se facessimo veramente tutto ciò che siamo capaci di fare rimarremmo letteralmente sbalorditi.“ Thomas Alva Edison #botd in 1847 - _Marco2808 : RT @tittiscotti: „Non mi sono sbagliato; ho solo trovato diecimila modi diversi che non funzionano.“ Thomas Alva Edison #botd in 1847 - tittiscotti : „Non ho mai fatto un giorno di lavoro in vita mia, ogni cosa è stato divertimento.“ Thomas Alva Edison #botd in 1847 -