Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 19 febbraio

(Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Idell’deldi, 192022. La combinazione: 9, 13, 15, 65, 74, 81; numero jolly 66, SuperStar 24. Nessun 6 né 5+1 sono stati centrati, mentre in 9 si aggiudicano il montepremi per il 5, rispettivamente 27.835,95 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 raggiunge quota 160.100.000,00 euro. L'articolo proviene da Italia Sera.

I numeri dell'estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 19 febbraio 2022. La combinazione vincente: 9, 13, 15, 65, 74, 81; numero jolly 66, SuperStar 24. Nessun 6 né 5+1 sono stati centrati, mentre ... Non mancano anche successi inferiori come si evince dall'immagine. Addirittura 780 giocatori hanno intascato 326,62 euro sempre con le quote del Superenalotto.