Spalletti da brividi | “Voglio vincerle tutte | poi posso anche morire”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Durante la conferenza stampa in preparazione alla sfida di lunedì con il Cagliari, Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato della possibilità degli azzurri di vincere lo scudetto. Di seguito le sue parole: “Vogliamo sempre giocare per il massimo però partita dopo partita. Non sino fare calcoli a lunga distanza. Il nostro futuro lo decidiamo con il lavoro giorno per giorno. Entriamo nella fase calda del campionato”. Napoli, Luciano(Getty Images) “Vorrei tredici partite vinte di fila, poidopo, sportivamente parlando. Napoli la sto vedendo e mi piace molto viverla”.

Advertising

Spazio_Napoli : #Spalletti da brividi alla radio ufficiale in vista del match di #Cagliari???? - Frances55525019 : @CozzAndrea Avevo i brividi se il napoli avesse preso questo qua. Gualtier o spalletti - infoitsport : Mezzo scudetto nel tardo pomeriggio: Spalletti-Inzaghi, una sfida da brividi - Sportmediaset - Fprime86 : RT @sportmediaset: Mezzo scudetto nel tardo pomeriggio: Spalletti-Inzaghi, una sfida da brividi. #NapoliInter #SportMediaset - UBrignone : RT @sportmediaset: Mezzo scudetto nel tardo pomeriggio: Spalletti-Inzaghi, una sfida da brividi. #NapoliInter #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti brividi

Quindi è Aubameyang a mettere un po' i, ma era in off - side. Ma è clamoroso poco dopo l'.... Arbitro: Kovacs (Romania).Lucianoha sciolto il dubbio principle, quello legato all'impiego di Osimhen. Il bomber ... Quindi è Aubameyang a mettere un po' i, ma era in off - side. Ma è clamoroso poco dopo l'...Il pareggio del Napoli con il Barcellona in Europa League al Camp Nou visto attraverso le pagelle di Fabrizio d'Esposito e Ilaria Puglia ...Sarà il solito Napoli quello che si vedrà stasera a Barcellona. O questo è quello che spera Luciano Spalletti, che non snaturerà la squadra ...