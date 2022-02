Serenis | prima piattaforma di psicoterapia online | modello digitale e approccio personalizzato

(Di sabato 19 febbraio 2022)accessibile. “Spesso capita di avere il pudore di manifestare le proprie fragilità, soprattutto quelle psicologiche. La possibilità di cercare uno psicoterapeuta professionale e certificato senza spostarsi da casa è un vantaggio. Specialmente in tempi di grande instabilità psicologica ed emotiva” spiega Silvia Wang, fondatrice di, lache affianca le persone nella ricerca del giusto psicoterapeuta e di un soddisfacente percorso psicologico. È stata lanciata meno di sei mesi fa, con l’ambiziosa missione di rendere più accessibile il benessere mentale e ladi qualità grazie al, ed oggiannuncia il suo primo aumento di capitale da 1.1 milioni di euro. “Siamo partiti in settembre con una ventina di ...

