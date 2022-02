Sci alpino, il Team Event si farà? Waldner: “Domani condizioni leggermente migliori” (Di sabato 19 febbraio 2022) Il forte vento cinese ha costretto l’organizzazione a rinviare il Team Event valevole per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, gara inizialmente prevista per oggi alle ore 4:00. La prova a squadre miste si disputerà dunque Domani, domenica 20 febbraio, alle ore 2.00. “Grazie per la vostra pazienza, oggi era impossibile gareggiare per motivi di sicurezza e di equità – ha detto il direttore di gara della FIS Markus Waldner – Per Domani le previsioni non sono molto migliori, ma leggermente migliori”. Nel frattempo, a causa di questo rinvio, molti sciatori sono stati costretti a spostare la loro partenza dalla Cina. In casa Italia Marta Bassino, Federica Brignone, Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini e le riserve Tommaso Sala e Nadia Delago sarebbero ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Il forte vento cinese ha costretto l’organizzazione a rinviare ilvalevole per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, gara inizialmente prevista per oggi alle ore 4:00. La prova a squadre miste si disputerà dunque, domenica 20 febbraio, alle ore 2.00. “Grazie per la vostra pazienza, oggi era impossibile gareggiare per motivi di sicurezza e di equità – ha detto il direttore di gara della FIS Markus– Perle previsioni non sono molto, ma”. Nel frattempo, a causa di questo rinvio, molti sciatori sono stati costretti a spostare la loro partenza dalla Cina. In casa Italia Marta Bassino, Federica Brignone, Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini e le riserve Tommaso Sala e Nadia Delago sarebbero ...

