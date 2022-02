Pechino 2022, Lollobrigida favolosa in mass start: è bronzo (Di sabato 19 febbraio 2022) Pechino – Più forte delle attese, delle aspettative e di una gara tempestata di rischi ed insidie, Francesca Lollobrigida sale di forza, prepotenza e volontà sul podio della mass start di pista lunga. La prossima portabandiera azzurra alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechin0 2022, dopo aver aperto il ciclo delle medaglie tricolori con l’argento sui 3000 metri, chiude il cerchio con un meraviglioso bronzo nella prova in linea, ultima gara del programma della pista lunga in questa rassegna a cinque cerchi. Enorme risultato per lei, clamoroso per la spedizione del ghiaccio azzurro che sale a 8 medaglie complessive, numero che bissa il precedente record di 4 a Torino 2006 e Pyeongchang 2018. Bilancio che sale invece a 17 medaglie per la squadra dell’Italia Team a ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 19 febbraio 2022)– Più forte delle attese, delle aspettative e di una gara tempestata di rischi ed insidie, Francescasale di forza, prepotenza e volontà sul podio delladi pista lunga. La prossima portabandiera azzurra alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechin0, dopo aver aperto il ciclo delle medaglie tricolori con l’argento sui 3000 metri, chiude il cerchio con un meravigliosonella prova in linea, ultima gara del programma della pista lunga in questa rassegna a cinque cerchi. Enorme risultato per lei, clamoroso per la spedizione del ghiaccio azzurro che sale a 8 medaglie complessive, numero che bissa il precedente record di 4 a Torino 2006 e Pyeongchang 2018. Bilancio che sale invece a 17 medaglie per la squadra dell’Italia Team a ...

