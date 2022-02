Oroscopo di Barbanera 19 febbraio: le stelle di questo sabato (Di sabato 19 febbraio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Mollate il timone del rapporto e lasciate fare alla dolce metà. Vi condurrà per mano sempre più vicino al vostro ideale di amore: romantico e stuzzicante. Toro (21/4 – 20/5) – Non sarete sufficientemente lucidi per affrontare come si dovrebbe una delicata questione familiare. Possibilmente, rimandate ogni discussione. Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna vi protegge e vi sostiene. Piccoli spostamenti potranno rivelarsi piacevoli, e avranno il potere di rilanciare entusiasmo e vitalità. Cancro (22/6 – 22/7) – Il transito della Luna in Bilancia non incontra i vostri favori. Navigate a vista, nell’incertezza ci sono decisioni che non potete più rimandare. Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera ... Leggi su cityroma (Di sabato 19 febbraio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Mollate il timone del rapporto e lasciate fare alla dolce metà. Vi condurrà per mano sempre più vicino al vostro ideale di amore: romantico e stuzzicante. Toro (21/4 – 20/5) – Non sarete sufficientemente lucidi per affrontare come si dovrebbe una delicata questione familiare. Possibilmente, rimandate ogni discussione. Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna vi protegge e vi sostiene. Piccoli spostamenti potranno rivelarsi piacevoli, e avranno il potere di rilanciare entusiasmo e vitalità. Cancro (22/6 – 22/7) – Il transito della Luna in Bilancia non incontra i vostri favori. Navigate a vista, nell’incertezza ci sono decisioni che non potete più rimandare. Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodi Branko cliccando QUI Entra nel gruppodi...

