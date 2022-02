Napoli, 27enne accoltellato per aver respinto le avances di un 40enne: l'aggressore si consegna ai carabinieri (Di sabato 19 febbraio 2022) «Mi sono invaghito di lui ma non voleva saperne. Per questo l?ho accoltellato». Sarebbero state queste le parole pronunciate da Antonio Caianiello quando si è presentato... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 febbraio 2022) «Mi sono invaghito di lui ma non voleva saperne. Per questo l?ho». Sarebbero state queste le parole pronunciate da Antonio Caianiello quando si è presentato...

