Muore nel sonno il giocatore di Basket Kenny Ejim 27 anni

Il 27enne nigeriano stava giocando in Bahrain, ad Al Najma, ed è stato trovato morto nel suo appartamento Il mondo del Basket piange la morte del giovanissimo giocatore Kenny Ejim . Il nigeriano ha giocato per Huniko Gijón nella stagione 2018-2019 , sotto il comando di Fran Sánchez . Kenny Ejim è stato trovato morto nel suo appartamento in Bahrain, dove attualmente viveva. Stava giocando per Al Najma con Shane Osayande, che è stato… Read More "" » L'articolo proviene da Grandeinganno.

