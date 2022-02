Milano, lite in casa finisce in tragedia: un uomo ucciso a coltellate (Di sabato 19 febbraio 2022) La polizia di Stato di Milano è intervenuta attorno alle 7.30 in via Marco D'Agrate 21 per una lite in corso tra due cittadini Nordafricani, segnalata alla centrale operativa della questura da alcuni ... Leggi su leggo (Di sabato 19 febbraio 2022) La polizia di Stato diè intervenuta attorno alle 7.30 in via Marco D'Agrate 21 per unain corso tra due cittadini Nordafricani, segnalata alla centrale operativa della questura da alcuni ...

