Juventus-Torino 1-1 | a De Ligt risponde Belotti

Advertising

tvdellosport : ?? CAPIENZA STADI: È CAOS Il Governo starebbe valutando l’ipotesi di aumentare la capienza degli stadi al 75% già a… - DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - Lore2261984 : RT @gippu1: Ivan #Juric è il primo allenatore a uscire imbattuto dallo Juventus Stadium con tre squadre diverse (triplo 1-1 con Genoa 2018,… - zazoomblog : Un ottimo Torino ferma la corsa Champions della Juventus - #ottimo #Torino #ferma #corsa -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Torino

Grande delusione in casadopo il pari rimediato contro ilall'Allianz Stadium nell'anticipo della 26esima giornata di Serie A. Sui social i tifosi si scatenano pubblicando tantissimi meme: ecco quelli più ...- Ha sbloccato il risultato con un gran colpo di testa, ma il suo gol non è servito allaper portare a casa la vittoria. Matthijs de Light ha analizzato la stracittadina ai microfoni ...Allegri bacchetta Vlahovic e tira il freno sul suo impatto alla Juventus tirando in ballo la Fiorentina: "Giocava solo una volta a settimana". (Viola News) ...partenza vivace dei granata. Poi Rabiot va vicino alla segnatura. La sblocca De Ligt. In gioco aeeo. Nel primo quarto di gara. 1-0. Nel secondo tempo si fa male anche Dybala. Noie muscolari. Che si ...