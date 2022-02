Juventus, ecco perché Allegri non può andare avanti in questo modo: i numeri lo inchiodano (Di sabato 19 febbraio 2022) Il pareggio contro il Torino ha riportato Allegri al centro della polemica; andiamo a scoprire cosa è stato rimproverato al tecnico. Un uno a uno che complica la corsa Champions League della Juventus considerando la partita che l’Atalanta deve recuperare con il Torino. Il derby è stato un passo indietro per i bianconeri sotto ogni punto di vista: del gioco, della concentrazione difensiva e dell’aspetto degli infortuni. Pareggio che non ha risparmiato neanche Allegri; andiamo a scoprire perché. LaPresseAncora una volta al centro della polemica, sempre per lo stesso discorso: il gioco. La Juventus non ha fornito una grande prestazione contro il Torino e a farne le spese, dal punto di vista della critica, è stato Allegri. Il tecnico bianconero è stato criticato per l’idea proposta dalla ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 febbraio 2022) Il pareggio contro il Torino ha riportatoal centro della polemica; andiamo a scoprire cosa è stato rimproverato al tecnico. Un uno a uno che complica la corsa Champions League dellaconsiderando la partita che l’Atalanta deve recuperare con il Torino. Il derby è stato un passo indietro per i bianconeri sotto ogni punto di vista: del gioco, della concentrazione difensiva e dell’aspetto degli infortuni. Pareggio che non ha risparmiato neanche; andiamo a scoprire. LaPresseAncora una volta al centro della polemica, sempre per lo stesso discorso: il gioco. Lanon ha fornito una grande prestazione contro il Torino e a farne le spese, dal punto di vista della critica, è stato. Il tecnico bianconero è stato criticato per l’idea proposta dalla ...

